В Мещанском суде Москвы сегодня продолжатся слушания по делу «Седьмой студии»

Режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа».

Последние два заседания по так называемому «театральному делу» так и не состоялись из-за болезни Кирилла Серебренникова. Между тем, как пишет «Коммерсантъ», защита заверяет, что в этот раз обвиняемый все же появится в суде.

Ожидается, что как раз на сегодняшнем заседании к представлению доказательств и допросу свидетелей перейдет защита. Последние недели свою позицию представляло гособвинение. За 16 заседаний прокуратура изучила больше 250 томов дела и допросила 16 свидетелей. В их числе была экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, заявившая, что вела «черную кассу» организации. На этой неделе на процессе также выступила Людмила Смирнова – представитель Министерства культуры, которое проходит по делу в качестве потерпевшей стороны. Минкульт не отрицает, что «Седьмая студия» провела все предусмотренные контрактом мероприятия. При этом Смирнова не смогла объяснить, в чем именно заключаются претензии министерства к этим постановкам.

Согласно материалам дела, ущерб от действий обвиняемых составил 133 миллиона рублей. Свою вину фигуранты не признают.