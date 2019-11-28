Врач Михаил Каабак вновь возглавит группу трансплантологии в Центре здоровья детей

Ранее его вместе с хирургом Надеждой Бабенко поручил восстановить на работе Минздрав. Тем временем стало известно о смерти годовалой пациентки Каабака: девочка не дождалась пересадки почки.

Маленькая Настя Орлова, умершая в больнице накануне, ждала операции в Центре здоровья детей с февраля этого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представительницу инициативной группы родителей, чьих детей лечил Каабак. По ее данным, годовалая девочка весом семь килограммов входила в список пациентов, которым срочно нужна операция по пересадке почки. Пересадку почки ей должны были сделать с октября по декабрь. В это время Михаил Каабак и его коллега находились без работы. По словам врачей, их уволили из Центра здоровья детей в сентябре из-за претензий к применению препарата, который в протоколах Минздрава не фигурирует в списке необходимых для пересадки органов. Однако, как отмечает интернет-издание Znak.com, это единственный способ лечения для детей весом меньше 10 кг, и он рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом. Во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова поручила вернуть Каабака и Бабенко на должность в Центре здоровья детей, однако отделение трансплантологии закрыто на карантин до 2 декабря.

Различные издания ранее называли Каабака и Бабенко единственными врачами, которые делали пересадку органов детям весом менее 6 кг.