Министерство обороны предложило доплачивать солдатам контрактной службы в Крыму

В проекте постановления правительства на сайте кабмина это мотивировано «ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей». Об этом пишет сайт «Медуза». По мнению ведомства, полуостров можно отнести к пустынным и безводным местностям, так как с 2014 года там наблюдается нехватка пресной воды. Тогда Украина перекрыла канал, по которому в Крым попадала вода из реки Днепр.
2019-11-28T07:17:00+03:00
2019-11-28T07:27:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:17, 28 ноября 2019
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