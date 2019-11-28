Министерство обороны предложило доплачивать солдатам контрактной службы в Крыму

В проекте постановления правительства на сайте кабмина это мотивировано «ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей». Об этом пишет сайт «Медуза». По мнению ведомства, полуостров можно отнести к пустынным и безводным местностям, так как с 2014 года там наблюдается нехватка пресной воды. Тогда Украина перекрыла канал, по которому в Крым попадала вода из реки Днепр.