Дональд Трамп подписал закон о поддержке протестующих в Гонконге

Одобренный ранее Конгрессом документ обязывает американскую администрацию регулярно отчитываться о ситуации в специальном административном районе Китая. В нем также прописаны санкции за нарушение прав человека. Еще один закон запрещает передавать гонконгской полиции американские спецсредства – слезоточивый газ, резиновые пули и прочее.

Пекин уже выражал протест в связи с одобрением этой инициативы.