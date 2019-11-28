Врач Михаил Каабак снова возглавит группу трансплантологии в Центре здоровья детей

Сейчас отделение закрыто на карантин, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав. Специалиста восстановили по поручению министра после того, как его увольнение вызвало широкое общественное внимание. Каабака и его коллегу Надежду Бабенко называют единственными врачами, которые проводят операции по пересадке почек детям весом меньше 10 килограммов. Претензии к трансплантологам, по их словам, возникли из-за схемы лечения, которую они применяли.

В то время, как врачи остались без работы, в Волгограде не дождавшись операции умерла их годовалая пациентка.