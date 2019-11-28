В Литве сегодня бастуют учителя и преподаватели высших учебных заведений

10 декабря в Литве должен быть принят госбюджет, и, пока идет его обсуждение, профсоюз учителей пытается заставить правительство выполнить обещание двухлетней давности. Тогда было подписано соглашение о выделении дополнительных 117 миллионов евро на увеличение зарплат. Но сейчас в проекте бюджета указана другая цифра – 55 миллионов. А это значит, что от недофинансирования прежде всего пострадают школы в провинции, где учится мало детей.



Накануне на протест с тем же требованием к зданию правительства пришли и преподаватели Вильнюсского университета. В ходе акции, названной с иронией «Диплом за спасибо», его ректор Артурас Жукаускас раздал прохожим пятьсот дипломов об окончании вуза.

По данным департамента статистики Литвы, сегодня в среднем преподаватели вузов получают «на руки» чуть больше тысячи евро в месяц, а школьные учителя — 877 евро. Эти данные корреспонденту Эха подтвердили и в одной из русскоязычных школ Вильнюса. Учителя этой, как и других русскоязычных школ Литвы, участие в забастовке принимать не собираются.

Минимальная зарплата в Литве сегодня составляет 555 евро в месяц.