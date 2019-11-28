Люблинский суд Москвы вынесет сегодня приговор активисту движения «Голос» Роману Удоту

Его обвиняют в угрозе жизни сотруднику телеканала НТВ.

Прокуратура просит для подсудимого 350 часов обязательных работ, — писал его адвокат Максим Пашков. Сам Удот вину не признает. Он утверждал, что поддался на провокацию со стороны работников федерального телеканала.

В марте прошлого года в аэропорту Шереметьево к нему подошли несколько сотрудников НТВ и настойчиво просили дать комментарий. Активист говорить с ними отказался, и началась перепалка. Во время ссоры Удот отобрал у корреспондентки Александры Мирошниченко мобильный телефон и сказал следующее, цитирую, «Я вас убью, вы поймите меня», конец цитаты. Позже именно эта фраза стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Сам активист отметил, что НТВ уже давно оказывает психологическое давление на него, его семью и родственников. Причем это происходит не только в Москве, но и в других городах России. Движение «Голос» утверждает, что у сотрудников телеканала при этом оказываются данные, которые могут получить только сотрудники спецслужб.

Этим летом правозащитное общество «Мемориал» признало, что дело против Романа Удота завели для того, чтобы помешать его деятельности в движении «Голос» во время осенних выборов.