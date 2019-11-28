«Новая газета» намерена подать в суд на СМИ, связанные с Евгением Пригожиным, из-за обвинений в адрес своих сотрудников. Поводом стали несколько публикаций, в который журналист Денис Коротков обвиняется в связях с террористами в Сирии, рассказала Эху адвокат «Новой газеты» Марина Андреева.

В суд будет подан иск о защите чести и достоинства журналиста Дениса Короткова и деловой репутации «Новой газеты». Кроме того, будет подано заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье о клевете, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей, либо доход за последние 3 года. Материалы в СМИ, связанных с Пригожиным, появились после публикации в «Новой газете» о жестоком убийстве, которое совершили в Сирии российские наемники.