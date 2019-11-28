Представители России и Грузии сегодня обсудят возобновление полетов между двумя странами

Между тем, российские авиакомпании все ждут компенсаций.

В Праге встретятся дипломаты Григорий Карасин и Зураб Абашидзе. Карасин был заместителем министра иностранных дел, а в сентябре стал сенатором, но по поручению российских властей продолжит участвовать в переговорах. Вести их приходится на нейтральной территории, потому что после вооруженного конфликта двух стран в 2008 году, после которого Грузия фактически потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией, между Москвой и Тбилиси нет дипломатических отношений. Новое обострение произошло летом. После того, как российский депутат на межпарламентской встрече сел в кресло спикера грузинского парламента, в Тбилиси вспыхнули протесты. В ответ Владимир Путин запретил прямые полеты в Грузию. Российские авиакомпании подсчитали, что потеряли больше трех миллиардов рублей, и попросили власти их компенсировать, но ответа пока нет.

В Минтрансе ранее сообщили, что решение этого вопроса откладывается на следующий год.