Рабочие недели до и после Нового года будут двухдневными

В Роструде напомнили, что последний рабочий день россиян выпадает на вторник, а первый рабочих в 2020-м – на четверг. В ведомстве добавили, что 31 декабря может быть выходным только по усмотрению конкретного работодателя.



Ранее в Кремле говорили, что не видят смысла обсуждать возможность сделать последний день года выходным на федеральном уровне. Депутаты от ЛДПР намерены внести в Госдуму соответствующий законопроект.