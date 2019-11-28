Годовалая пациентка уволенного трансплантолога Михаила Каабака умерла в Волгограде

Как пишет «Коммерсантъ», врач должен был прооперировать девочку до конца года. Специалист был вынужден прекратить работу в Национальном медицинском центре здоровья детей около месяца назад. Претензии к Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко возникли из-за использования препарата, не упомянутого в инструкции по применению.

Увольнение врачей привлекло большое общественное внимание. Их называли единственными специалистами, которые проводят операции по пересадке почек детям с экстремально малым весом – до 10 килограммов. Министр здравоохранения поручила восстановить медиков на работе в Центре.