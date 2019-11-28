Неделя «русских торгов» в Лондоне принесла аукционным домам почти 50 миллионов долларов

Итоги торгов подвело ТАСС. В этом году с молотка, помимо картин, икон и предметов декоративно-прикладного искусства, также ушли манускрипты и редкие книги. В том числе на аукционе было продано прижизненное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Самым дорогим лотом оказалась картина одного из мастеров русского авангарда Ивана Клюна под названием «Сферический супрематизм». Произведение близкого друга Каземира Малевича было продано за почти 6,5 миллионов долларов. Впрочем, специалисты прогнозировали, что итоговый ценник окажется еще выше.