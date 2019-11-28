Сегодня Краснодар и ЦСКА сыграют матчи пятого тура Лиги Европы

Краснодар сохранил шансы даже на первое место в группе, но для этого сегодня нужно побеждать лидера – швейцарский Базель. Мотивация достаточная, тем более, что в первом круга наша команда проиграла в гостях 0-5, пропустив все, что только можно было пропустить. Более реалистичной выглядит борьба за второе место, которое тоже дает право сыграть в плей-офф. Хетьафе, с которым Краснордар делит второе место тоже набрал 6 очков. ЦСКА остается биться за престиж и призовые. Красно-синие занимают последнее место и набрали пока лишь одно очко. Сегодняшний соперник – Лудогорец нанес армейцам одно из самых унизительных поражений в истории клуба, победив на своем поле со счетом 5:1, забив при этом все пять мячей во втором тайме. Болгарский клуб имеет на пять очков больше, так что варианты еще возможны.

Телеканал Матч ТВ покажет последовательно обе встречи. В 19.00 матч Краснодар – Базель и в 21 час ЦСКА Лудогорец.