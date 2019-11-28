Бывший архиепископ Лиона Филипп Барбарен оспорит сегодня в суде свой условный срок

Ранее его приговорили к шести месяцам за сокрытие педофилии.

Адвокаты кардинала утверждают, что суд принял несправедливое решение под давлением общества, пишет сайт Vatican News. Юристы считают, что вышедший во время расследования художественный фильм «По воле божьей», который рассказывает о случае педофилии во французской церкви, вызвал у людей серьезное негодование, и это повлияло на приговор.

Сам Филипп Барбарен неоднократно говорил, что под его руководством действительно были сделаны некие ошибки, но не те, за которые его осудили. Он описал их еще за два года до приговора, в 2016-ом году. Тогда кардинал публично извинялся за своё молчание и сожалел, что в первую очередь думал об интересах и имидже церкви, а не о чувствах пострадавших детей.

В заключении суда, в свою очередь, сказано, что Барбарен сознательно скрывал сведения о том, что его прямой подчиненный, священник Бернард Прейтан, развращал мальчиков в восьмидесятых годах, хотя по закону кардинал был обязан обратиться в полицию. По словам представителей пострадавших, всего жертвами педофила объявили себя 85 человек.

Филипп Барбарен стал третьим архиепископом во Франции, которого за последние двадцать лет осудили за сокрытие педофилии.