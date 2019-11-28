В Дорогомиловском суде сегодня должен возобновиться процесс по делу водителя автобуса, въехавшего в подземный переход

В Дорогомиловском суде Москвы сегодня должен возобновиться процесс по делу водителя автобуса, въехавшего в подземный переход.

Трагедия произошла в декабре 2017 года. Водитель автобуса ЛиАЗ Виктор Тихонов въехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар». В результате погибли четыре человека, еще 11 получили травмы. На видео это выглядело намеренным действиям, возникли слухи о теракте. Водитель утверждал, что у автобуса отказали тормоза. Но суд согласился с выводами следствия о том, что авария произошла из-за того, что 58-летний шофер перепутал педали тормоза и газа. В декабре прошлого года Дорогомиловский суд Москвы признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Однако Мосгорсуд в октябре этого года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Прокуратура это решение оспаривает.

После отмены приговора Виктора Тихонова перевели из СИЗО под домашний арест.