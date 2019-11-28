Для новой российской сверхтяжелой ракеты хотят придумать дополнительные задачи

Как рассказали РИА Новости источники в отрасли, речь идет о научных проектах, таких как запуск исследовательских аппаратов в дальний космос и выведение на орбиту крупных обсерваторий. Собеседник агентства добавил, что технических нареканий к проекту нет, но оказалось, что «кроме высадки российских космонавтов на Луну спустя полвека после американцев для ракеты никаких других задач нет». В связи с этим в «Роскосмосе» подняли вопрос, зачем вообще она создается.