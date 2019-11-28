В американском штате Техас на химическом заводе за сутки прогремели два взрыва

Первый раздался еще накануне утром (в США была ночь), второй – спустя 12 часов. Власти объявили об эвакуации жителей близлежащих городов. По информации Рейтер, речь может идти о 60 тысячах человек.

В результате ЧП пострадали три сотрудника завода. Что стало причиной инцидента, пока не уточняется.