Защитники основателя инвестиционного фонда Baring Vostok пожаловались на силовиков через платформу «За бизнес»

Копии были направлены в том числе бизнес-омбудсмену и Торгово-промышленной палате, пишет Forbes. Адвокаты считают возбуждение уголовного дела в отношении Майкла Калви незаконным и просят проверить действия следствия. Платформа «За бизнес» была создана в этом месяце по поручению Владимира Путина. Через нее предприниматели могут пожаловаться на сотрудников правоохранительных органов.

Калви арестовали по обвинению в мошенничестве из-за которого банк «Восточный» якобы получил убыток свыше двух миллиардов рублей. Сам бизнесмен виновным себя не признает.