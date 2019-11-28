Копии были направлены в том числе бизнес-омбудсмену и Торгово-промышленной палате, пишет Forbes. Адвокаты считают возбуждение уголовного дела в отношении Майкла Калви незаконным и просят проверить действия следствия. Платформа «За бизнес» была создана в этом месяце по поручению Владимира Путина. Через нее предприниматели могут пожаловаться на сотрудников правоохранительных органов.
Калви арестовали по обвинению в мошенничестве из-за которого банк «Восточный» якобы получил убыток свыше двух миллиардов рублей. Сам бизнесмен виновным себя не признает.
Защитники основателя инвестиционного фонда Baring Vostok пожаловались на силовиков через платформу «За бизнес»
Копии были направлены в том числе бизнес-омбудсмену и Торгово-промышленной палате, пишет Forbes. Адвокаты считают возбуждение уголовного дела в отношении Майкла Калви незаконным и просят проверить действия следствия. Платформа «За бизнес» была создана в этом месяце по поручению Владимира Путина. Через нее предприниматели могут пожаловаться на сотрудников правоохранительных органов.