Украинский МИД раскритиковал Apple, отобразившую Крым в приложении как российскую территорию

Глава внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко написал в Twitter, что мировая политика – слабая сторона компании.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев сказал, что Apple устранила ошибку и в сервисе «Погода» Крым и Севастополь теперь принадлежат России. Он отметил, что переговоры об этом велись с компанией с весны.

После крымских событий 2014 года Запад наложил на Москву экономические санкции, которые продлеваются каждый год.