Французский шеф-повар подал в суд на знаменитый ресторанный гид «Мишлен»

Поводом для этого стало то, что составители рейтинга оставили ресторан Марка Вейрата с двумя звездами вместо трех – передает телеканал CNN. Статус заведения был понижен после того, как неназванный критик остался недоволен сырным суфле, в котором якобы были использованы английские продукты, а не французские. Сам повар утверждает, что на вкус повлиял добавленный в блюдо шафран.

Этот процесс, как пишет сайт «Медуза» стал первым судебным разбирательством с участием гида «Мишлен». Решение будет вынесено 31 декабря.