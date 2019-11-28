. В нем также прописаны санкции за нарушение прав человека. Еще один закон запрещает передавать гонконгской полиции американские спецсредства – слезоточивый газ, резиновые пули и прочее.
Пекин уже выражал протест в связи с одобрением этой инициативы.
Дональд Трамп подписал закон о поддержке протестующих в Гонконге
. В нем также прописаны санкции за нарушение прав человека. Еще один закон запрещает передавать гонконгской полиции американские спецсредства – слезоточивый газ, резиновые пули и прочее.