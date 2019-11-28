Франция готова рассмотреть предложение России о запрете на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе

Как пишет немецкая газета «Франкфурт альгемайне» президент Эммануэль Макрон сообщил об этом в письме Владимиру Путину и стал первым главой государства – члена НАТО, кто позитивно откликнулся на предложение Москвы.

Российский лидер призывал ввести такой мораторий после того, как в августе перестал существовать советско-американский договор РСМД.