Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. С завтрашнего дня производители и экспортеры должны будут предоставлять сведения о препаратах в Росздравнадзор. В их вводе в оборот также примут участие федеральные испытательные лаборатории.

Новые правила не касаются иммунобиологических лекарств. Их судьбу будет решать специальная комиссия по качеству, в которую войдут представители министерств, фармацевтических ассоциаций и эксперты.