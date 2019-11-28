В Страсбурге полиция задержала двух уроженцев Чечни, заподозрив их в «оправдании терроризма»

Газета «Дерньер нувель д’Альзас» пишет, что молодые люди привлекли внимание патруля, когда делали селфи перед собором рядом с которым расположились торговые ряды традиционного рождественского базара. При этом они держали указательные пальцы поднятыми вверх. Стражи порядка истолковали это, как символ приверженности идеям терроризма. Сегодня прокуратура примет решение о дальнейших действиях в отношении задержанных.

Ярмарка в этом году открылась при повышенных мерах безопасности. Год назад по соседству с торговыми рядами 29-летний мужчина открыл огонь по посетителям. Тогда 5 человек погибли, и 14 пострадали. Позже в квартире нападавшего нашли видеозапись, где он объявлял о своих симпатиях террористам.