В Ираке демонстранты подожгли иранское консульство в городе Наджаф

Как передает телеканал «Аль Арабия», силы безопасности, охранявшие диппредставительство, открыли огонь. Рейтер уточняет, что в последнюю минуту перед тем, как протестующие стали штурмовать здание, из него были эвакуированы сотрудники консульства. После инцидента местные власти ввели комендантский час.

Антиправительственные акции не прекращаются в стране вот уже почти два месяца. Участники демонстраций обвинят власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения сопровождаются столкновениями с силовиками. По последним данным в ходе протестов погибли более ста человек.