Минздрав внес в правительство законопроект о запрете так называемого ВИЧ-диссидентства

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС. В Министерстве считают, что эта инициатива поможет оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей существование вируса иммунодефицита человека. Мониторинг показал, что почти во всех регионах России встречаются случаи отказа от медицинского освидетельствования для лечения ВИЧ-инфекции из-за того, что люди отрицают ее существование.

По данным главы Минздрава Вероники Скворцовой, в России в этом году впервые снизилось число людей, заразившихся ВИЧ.