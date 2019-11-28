Петербургский «Зенит» обыграл французский «Лион» на домашнем поле в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Голами в составе российского клуба отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Игра закончилась со счетом 2:0.

Благодаря победе команда поднялась на второе место в группе G. Чтобы выйти в плей-офф престижного турнира, «Зениту» в следующей встрече 10 декабря нужно обыграть в гостях португальскую «Бенфику».