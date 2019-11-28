Власти Карелии не связали массовую гибель птиц в городе Сегежа с работой целлюлозно-бумажного комбината

По их версии, причиной стал противоледный реагент. Об этом сообщает телеканал «Дождь», со ссылкой на главу республики Артура Парфенчикова. Впрочем, сейчас соответствующая запись на его странице в социальной сети уже удалена.

Жители Сегежи заметили желтый налет на снегу и гибель птиц еще две недели назад. Они также жаловались на проблемы с дыханием из-за густого тумана и предположили, что во всем виновато местное производство. Однако губернатор со ссылкой на Минсельхоз рассказал, что голуби массово отравились поваренной солью, содержащейся в реагентах.