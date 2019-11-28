Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже

В ходе торгов стоимость ценной бумаги побила рекорд, установленный этим летом, пишет «Коммерсант».

Накануне президент Владимир Путин внес изменения в закон «О международных компаниях», который позволит IT-компании зарегистрировать некоммерческий Фонд общественных интересов для изменений в структуре корпоративного управления. «Яндекс» пошел на это после внесенного в Госдуму резонансного законопроекта о запрете владеть иностранцам более чем 20% долей в «значимых интернет-компаниях».