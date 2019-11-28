Украина оценила ущерб, нанесенный задержанным в Керченском проливе судам, почти в 2,5 миллиона долларов

Представитель Киева при международных организациях Игорь Лоссовский сказал, что, принимая во внимание состояние вооружения и кораблей в целом, их невозможно использовать по назначению – его слова передает агентство «Укринформ».

Москва вернула Киеву два катера и буксир спустя год после инцидента в Керченском проливе. Тогда суда были захвачены российскими пограничниками по обвинению в нарушении территориальных вод. После их получения украинская сторона сообщило об отсутствии на борту части оборудования и вооружения.