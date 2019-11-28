Чемпион мира по настольной игре го уйдет из профессионального спорта из-за искусственного интеллекта

36-летний Ли Седоль, который считается одним из величайших игроков современности, в интервью агентству Ренхап объяснил, что сегодня человек не в состоянии обыграть компьютер.

Три года назад спортсмен провел пять матчей против искусственного интеллекта, разработанного компанией Google, однако одержал победу лишь один раз. После этого самообучающаяся программа выиграла все последующие сто игр.