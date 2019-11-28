Вашингтон планирует сократить взносы в бюджет НАТО

Источники в Пентагоне рассказали телеканалу CNN, что сейчас США покрывают примерно 22% расходов Североатлантического альянса, но хотят снизить этот показатель до 16%. . Телекомпания уточняет, что бюджет НАТО не отражает всех военных расходов государств – членов военного блока. Поэтому шаг Вашингтона скорее можно назвать символическим.

Тем не менее, в то время как США будут сокращать свои взносы, Германия с 2021 года наоборот, увеличит вливания до уровня Соединенных Штатов.