Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 35

Данные властей страны приводит местная газета «Албэниан дэйли ньюс». Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск выживших. Ранее удалось спасти порядка 45 человек.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло позавчера ранним утром. Эпицентр находился неподалеку от столицы государства Тираны. Накануне власти Албании объявили день общенационального траура по погибшим.