Киев, Москва и Донбасс согласовали новый сценарий обмена пленными

Источник РБК утверждает, что списки уже уточнены. По его сведениям, Украина готова передать самопровозглашенным ДНР и ЛНР примерно 250 человек в обмен на 100. Газета со ссылкой на сотрудника администрации президента Украины также пишет, что проведение обмена будет зависеть от того, как пройдет саммит «нормандской четверки» 9 декабря. Последний масштабный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце позапрошлого года.