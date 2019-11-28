Киев, Москва и Донбасс согласовали новый сценарий обмена пленными

Источник РБК утверждает, что списки уже уточнены. По его сведениям, Украина готова передать самопровозглашенным ДНР и ЛНР примерно 250 человек в обмен на 100. Газета со ссылкой на сотрудника администрации президента Украины также пишет, что проведение обмена будет зависеть от того, как пройдет саммит «нормандской четверки» 9 декабря. Последний масштабный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце позапрошлого года.
2019-11-28T01:04:00+03:00
2019-11-28T01:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 28 ноября 2019
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