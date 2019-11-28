Французскому социологу Карин Клеман на десять лет запретили въезд в Россию

Она узнала об этом уже на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево», пишет «Коммерсант». В Москву Клеман прилетела, чтобы прочитать лекцию о движении «желтых жилетов». Сотрудники ФСБ объяснили, что социолог представляет угрозу национальной безопасности.

Клеман прожила в России более 20 лет. Она – одна из основательниц Института «Коллективное действие», который исследовал российские протестные движения. Бывший муж социолога – депутат Госдумы Олег Шеин. Ее дочь – гражданка России.