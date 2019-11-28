Французскому социологу Карин Клеман на 10 лет запретили въезд в Россию

Сотрудники ФСБ сочли, что исследователь представляет угрозу безопасности страны.

Карин Клеман прилетела в Москву вечером, но на паспортном контроле возникло неожиданное препятствие – социологу сообщили о запрете въезда в Россию на десять лет. Сотрудники ФСБ вручили ей соответствующее уведомление, в котором в качестве основания запрета указано «обеспечение обороноспособности или безопасности государства». Клеман пообещали отправить обратно во Францию ближайшим рейсом. В беседе с «Коммерсантом» исследовательница рассказала, что приехала в Россию для участия в научной конференции. В ближайшую пятницу она должна была обсудить с российскими социологами современные протестные движения и прочитать лекцию о французских «желтых жилетах». По словам Клеман, она собирается обсудить с юристами возможность оспорить запрет. Она подчеркнула, что ее муж и маленькая дочь – граждане России, которые постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям.

Клеман прожила в России с 1996 по 2018 годы. Она занималась исследованием российских протестов, в том числе движения в защиту Химкинского леса и оппозиционных митингов 2011-2012 годов.