«Новая газета» подаст в суд из-за публикаций, которые могут спровоцировать нападения на ее журналистов

Речь идет о материалах на сайтах, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Автора статей о нем, а также о ЧВК «Вагнер», Дениса Короткова обвиняют в связях с террористами в Сирии. Сам Коротков сказал «Эху Москвы», что не намерен обращаться за госзащитой, потому что под охраной не сможет работать.

Помимо иска издание намерено подать заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о клевете. Материалы о журналисте «Новой газеты» появились после его статьи о жестоком убийстве в Сирии местного жителя российскими наемниками. Участники расправы обвиняли убитого в террористической деятельности.