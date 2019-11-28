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00:02, 28 ноября 2019

В Москве скончалась годовалая девочка, которую должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак

Как пишет газета «КоммерсантЪ», операция должна была пройти до конца года, однако еще в сентябре врач был вынужден оставить работу в Национальном центре здоровья детей. Только во вторник в Минздраве объявили, что его восстановят в этом учреждении на работе. Однако в самом центре до понедельника объявлен карантин. О смерти ребенка, который ждал операции, газете рассказала член инициативной группы родителей пациентов Каабака Марина Десятская. Ранее сам Каабак говорил, что десяти его пациентам требуется операция как можно скорее.



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