В Москве скончалась годовалая девочка, которую должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак

Как пишет газета «КоммерсантЪ», операция должна была пройти до конца года, однако еще в сентябре врач был вынужден оставить работу в Национальном центре здоровья детей. Только во вторник в Минздраве объявили, что его восстановят в этом учреждении на работе. Однако в самом центре до понедельника объявлен карантин. О смерти ребенка, который ждал операции, газете рассказала член инициативной группы родителей пациентов Каабака Марина Десятская. Ранее сам Каабак говорил, что десяти его пациентам требуется операция как можно скорее.