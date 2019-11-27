Московские власти просят водителей по возможности отказаться завтра от поездок на личном автомобиле

В Центре организации дорожного движения говорят, что завтра в городе ожидается ледяной дождь со снегом. Причем, как пишет издание РБК, по прогнозам, он может начаться уже предстоящей ночью. В мэрии напоминают о необходимости придерживаться дистанции на дорогах, избегать резкого торможения, парковать личные машины вдали от деревьев и других конструкций.
2019-11-27T23:03:00+03:00
2019-11-27T23:05:29+03:00
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23:03, 27 ноября 2019
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