Московские власти просят водителей по возможности отказаться завтра от поездок на личном автомобиле

В Центре организации дорожного движения говорят, что завтра в городе ожидается ледяной дождь со снегом. Причем, как пишет издание РБК, по прогнозам, он может начаться уже предстоящей ночью. В мэрии напоминают о необходимости придерживаться дистанции на дорогах, избегать резкого торможения, парковать личные машины вдали от деревьев и других конструкций.