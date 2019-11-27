Россия, Украина и сепаратисты в Донбассе, по некоторым данным, согласовали базовый сценарий обмена пленными

По данным издания РБК, речь идет о варианте «всех на всех». По некоторым данным, обсуждается обмен примерно 250 человек на 100, — говорят источники издания. В начале декабря в Париже должен пройти саммит Нормандской четверки, в том числе с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
2019-11-27T23:03:00+03:00
2019-11-27T23:05:09+03:00
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23:03, 27 ноября 2019
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