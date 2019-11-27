Администрация жилого комплекса «Башня Федерация» подтвердила, что среди покупателей апартаментов есть граждане Сирии

Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее газета The Financial Times писала, что квартиры в небоскребах Москва-Сити купили родственники сирийского президента Башара Асада. В свою очередь, гендиректор компании «Башня Федерация» Михаил Смирнов имен покупателей — сирийских граждан не назвал. Кроме того, как писала The Financial Times, немалая часть квартир, которые купили родственники Асада, расположены в соседнем комплексе «Город столиц».
2019-11-27T23:02:00+03:00
2019-11-27T23:04:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544861-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 27 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…