Число молодых россиян, которые хотят переехать за границу, по данным ВЦИОМ, составляет не более 5%

Накануне «Левада-центр» сообщил, что, по их данным, уехать из России насовсем хотят больше половины молодых людей. В результатах опроса ВЦИОМа, с которыми ознакомилось издание РБК, говорится, что 40% молодых людей не намерены переезжать за рубеж ни при каких обстоятельствах. Еще 41% хотят посмотреть мир, получить иностранное образование, поработать и вернуться на родину. В свою очередь, интернет-издание «Фонтанка» обращает внимание, что в мае ВЦИОМ корректировал показатели рейтинга Владимира Путина.