Еще один скандинавский банк подозревается в отмывании денег из России

Как сообщает шведский телеканал SVT, речь идет об эстонском филиале банка SEB. Согласно данным журналистского расследования, часть денег, которые проходили через этот банк, может быть связано с делом Сергея Магнитского. До этого скандалы с отмыванием российских денег возникли вокруг датского Danske-банка и еще одного шведского Swed-банка.
2019-11-27T23:01:00+03:00
2019-11-27T23:04:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 27 ноября 2019
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