Еще один скандинавский банк подозревается в отмывании денег из России

Как сообщает шведский телеканал SVT, речь идет об эстонском филиале банка SEB. Согласно данным журналистского расследования, часть денег, которые проходили через этот банк, может быть связано с делом Сергея Магнитского. До этого скандалы с отмыванием российских денег возникли вокруг датского Danske-банка и еще одного шведского Swed-банка.