В деле о гибели военнослужащего в Козельске может появиться подозреваемый

Независимый эксперт полагает, что 21-летнего контрактника Сергея Сафонова задушили, пишет газета «КоммерсантЪ». Ранее родители погибшего обнаружили под слоем грима на лице сына следы побоев. По официальной версии причиной гибели Сергея Сафонова стало самоубийство. Следователь выводы экспертизы не комментирует. Родственники Сафонова, как пишет газета, намерены добиваться переквалификации статьи на «убийство».
2019-11-27T23:01:00+03:00
2019-11-27T23:03:52+03:00
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23:01, 27 ноября 2019
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