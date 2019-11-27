В Кремле озабочены возможными новыми санкциями Всемирного антидопингового агентства

В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что окончательное решение пока не принято, поэтому следует дождаться вердикта организации, — добавил Песков. Он предложил сохранять трезвость оценок. Песков добавил, что, несмотря на вероятность отстранения России от международных соревнований, подготовка к Универсиаде в Екатеринбурге не прекращается.