В Кремле озабочены возможными новыми санкциями Всемирного антидопингового агентства

В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что окончательное решение пока не принято, поэтому следует дождаться вердикта организации, — добавил Песков. Он предложил сохранять трезвость оценок. Песков добавил, что, несмотря на вероятность отстранения России от международных соревнований, подготовка к Универсиаде в Екатеринбурге не прекращается.
2019-11-27T23:00:00+03:00
2019-11-27T23:02:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 27 ноября 2019
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