Глава Хакасии Валентин Коновалов отменил установку елки на центральной площади Абакана

Руководитель региона от КПРФ, который был избран на этот пост в прошлом году, сказал, что раньше новогодние украшения власти использовали как повод для отказа в проведении акции протеста. Теперь площадь будет доступна для всех, кто оформит заявку на проведение митинга, а городскую елку установят в другом месте, — передает «Радио Свобода».