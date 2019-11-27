Глава Хакасии Валентин Коновалов отменил установку елки на центральной площади Абакана

Руководитель региона от КПРФ, который был избран на этот пост в прошлом году, сказал, что раньше новогодние украшения власти использовали как повод для отказа в проведении акции протеста. Теперь площадь будет доступна для всех, кто оформит заявку на проведение митинга, а городскую елку установят в другом месте, — передает «Радио Свобода».
2019-11-27T22:32:00+03:00
2019-11-27T22:33:10+03:00
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22:32, 27 ноября 2019
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