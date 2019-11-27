Российское правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

Вместо этого производители должны будут отправлять данные в Росздравнадзор. Он будет принимать решение о допуске препарата. Такие меры вступают в силу с пятницы, — говорится в документе, который был опубликован на сайте кабинета министров. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что в центре сертификации нередко ограничивались несколькими показателями, из-за чего на рынок могли попасть некачественные лекарства. Теперь же за всем будут следить лишь два федеральных учреждения, а сроки проверок сократятся с трех месяцев до трех дней.
2019-11-27T22:32:00+03:00
2019-11-27T22:32:42+03:00
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22:32, 27 ноября 2019
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