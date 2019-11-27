Z Архив новостей новости
5 4 6 1293
22:32, 27 ноября 2019

Российское правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

Вместо этого производители должны будут отправлять данные в Росздравнадзор. Он будет принимать решение о допуске препарата. Такие меры вступают в силу с пятницы, — говорится в документе, который был опубликован на сайте кабинета министров. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что в центре сертификации нередко ограничивались несколькими показателями, из-за чего на рынок могли попасть некачественные лекарства. Теперь же за всем будут следить лишь два федеральных учреждения, а сроки проверок сократятся с трех месяцев до трех дней.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Премия Егора Гайдара Есть один проект, который лично для меня стоит особняком. Победителем в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» стал проект «Сандармох»…

5 84 6 6564 21.11
Kпремии, гайдар, история, экономика, литература, рф, общество, мнения
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 69 6 5755 10:16
Новости

В России усилились эмигрантские настроения – хочет уехать каждый пятый россиянин Это выяснилось в ходе опроса Левада Центра…

5 55 6 5014
Блоги

+ Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Компания Илона Маска намеревалась в следующем месяце провести полёт опытной ракеты на высоту до 20 километров…

5 179 6 16440 21.11
8читать ;смотреть
Kмаск, космос, техника, видео, происшествия, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 109 6 11695 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У России сегодня альтернатива очень простая. Либо она будет меняться, либо попадет в катастрофу и перестанет существовать в своем нынешнем виде…

5 163 6 17694 22.11
#слушать 01:45:59 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Илья Варламов блогер

Диктатура здравого смысла Да, теперь антипрививочников в Германии будут штрафовать на сумму до 177 000 рублей, а их деток выгонять из школ. Это кажется подходящим наказанием за общественно опасное поведение…

5 121 6 13335 23.11
Kмедицина, общество, события
Новости

В западной прессе появилось множество негативных публикаций на тему новой волны допингового скандала в России Особенно усердствуют в эпитетах американские СМИ…

5 44 6 5205
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Молодежь никуда бежать не собирается Даже те, кто уезжают, делают это для изучения языков, каких-то технологий, получения специальности, но не с целью приобрести новую «Родину»...

5 159 6 21677 15:29
Kполитика, общество, молодежь, эмиграция, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 63 6 8823 25.11
Блоги

+ Пора ли валить из России и куда? / SOS ОПРОС Пора ли валить из России и куда? / SOS ОПРОС По данным Левада-центра, больше половины молодых россиян хотят уехать из страны. Что заставляет их думать об эмиграции, какая страна их манит больше и что об этом думают представители старшего поколения?..

5 67 6 9517 11:55
8читать ;смотреть
Kобщество, опросы, социология, журналисты, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…

5 109 6 15804 21.11
Kполитика, власть, опросы, общество, видео, мнения
Новости

Больше половины молодых россиян в возрасте до 24х лет хочет уехать из страны, выяснили социологи «Левада-центра» Это самый высокий показатель за последние 10 лет…

5 42 6 6433
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Наземное метро: новый общественный транспорт Московского региона От идеи МЦД до ее воплощения в жизнь прошло всего 2 года. Но за это время ОАО «РЖД», Правительство Москвы и Правительство Московской области провели гигантский объем работы…

5 54 6 10364 22.11
Kмосква, транспорт, метро, путин, фото, мнения
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

В России появилась новая модель общественного устройства: Феодализм 2.0 Самая разнообразная социология показывает, что наши люди хотят перемен, как в той знаменитой песне Виктора Цоя. Все больше надоедает так называемая стабильность, чем-то напоминающая приснопамятный застой…

5 33 6 6285 18:13
Kполитика, история, рф, ес, общество, мнения
Новости

Крымский гарнизонный военный суд взыскал 31 миллион рублей с двух военнослужащих Черноморского Флота В 2017 году они случайно запустили авиационную ракету на аэродроме в Саках…

5 29 6 5694

Популярное за неделю

Новости

Украина попросила Россию вернуть оборудование с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе Недавно Москва вернула сами суда Киеву

5 24 6 22214
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

За время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек — вот 2 миллиона только одних иностранных агентов. Ну, как при Сталине…

5 154 6 102640 23.11
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 69 6 5738 10:16
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 172 6 217610 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Как Путин и Ко деньги отмывали Как Путин и Ко деньги отмывали Чемезов — иностранный агент? Почему бы и нет?...

5 58 6 151816 23.11
Kэкономика, бизнес, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8182163
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4276494

Сегодня в эфире