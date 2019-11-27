Цены на нефть снижаются этим вечером

Баррель марки Brent торгуется в районе отметки ниже 64 долларов. По оценке экспертов, причиной стали данные о повышении запасов топлива в США. По некоторым данным, они выросли более чем на 3,5 миллиона баррелей.
2019-11-27T22:31:00+03:00
2019-11-27T22:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 27 ноября 2019
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