США не планируют обмен своего гражданина Пола Уилана на кого-либо из россиян, которые отбывают срок в США

Об этом сказала временный поверенный в делах Вашингтона в России Джули Фишер. По ее словам, нет даже необходимости в обсуждении этой темы. В дипмиссии настаивают, что в деле Уилана, которого в России обвиняют в шпионаже, нет никаких доказательств. В то же время, дипломат подчеркнула, что американского гражданина изолировали от общения с родственниками. С момента ареста он не смог ни разу позвонить семье, — подчеркнула Фишер. Пол Уилан был задержан в Москве в конце прошлого года.