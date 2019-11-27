США не планируют обмен своего гражданина Пола Уилана на кого-либо из россиян, которые отбывают срок в США

Об этом сказала временный поверенный в делах Вашингтона в России Джули Фишер. По ее словам, нет даже необходимости в обсуждении этой темы. В дипмиссии настаивают, что в деле Уилана, которого в России обвиняют в шпионаже, нет никаких доказательств. В то же время, дипломат подчеркнула, что американского гражданина изолировали от общения с родственниками. С момента ареста он не смог ни разу позвонить семье, — подчеркнула Фишер. Пол Уилан был задержан в Москве в конце прошлого года.
2019-11-27T22:31:00+03:00
2019-11-27T22:31:43+03:00
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22:31, 27 ноября 2019
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