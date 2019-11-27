Британские консерваторы могут получить уверенное большинство на предстоящих парламентских выборах

Лейбористам, либерал-демократам, Шотландской национальной партии, а также валлийской плайдкимру и «зеленым», согласно тому же опросу, отходит 265 мест. Досрочные выборы в парламент пройдут 12 декабря. Нынешний премьер Борис Джонсон надеется, что новый состав поддержит соглашение с Брюсселем о выходе из Евросоюза.